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Во Владивостоке доставленных с лайнера россиян выписали из больницы

Во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, где выявили вспышку коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Россияне находились в Краевой клинической больнице № 2. По словам представителя ведомства, у них не обнаружили коронавирус, и пациенты отправились домой.

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
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Он отметил, что еще два пассажира лайнера остаются в больнице. Результаты их анализов пока не поступили из Новосибирска.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находились около 3,7 тыс. человек из 56 стран.

Первые туристы покинули карантинный лайнер в Японии. Фоторепортаж
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Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян, трое из которых также заболели. Их отправили на карантин в Казани. Затем еще семерых россиян, находившихся на судне, поместили на карантин во Владивостоке.

Теги: Владивосток, коронавирус, россияне, круизный лайнер
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