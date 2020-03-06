Во Владивостоке доставленных с лайнера россиян выписали из больницы

Во Владивостоке врачи выписали семерых россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, где выявили вспышку коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Россияне находились в Краевой клинической больнице № 2. По словам представителя ведомства, у них не обнаружили коронавирус, и пациенты отправились домой.

Он отметил, что еще два пассажира лайнера остаются в больнице. Результаты их анализов пока не поступили из Новосибирска.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находились около 3,7 тыс. человек из 56 стран.