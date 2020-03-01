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В Японии завершили эвакуацию со стоявшего на карантине круизного лайнера

Последняя группа людей эвакуировалась с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

В воскресенье, 1 марта, судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии. Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась в четверг, 26 февраля.

Британец с круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
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Их поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными.

Като отметил, что теперь круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь. По его словам, все чиновники Минздрава, которые находились на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства. Тем не менее они будут работать из дома в течение двух недель, заявил министр.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Круизный лайнер находился на карантине в порту Йокогамы с начала февраля, после того как у одного из пассажиров обнаружили новый коронавирус. На борту находились 3,7 тыс. человек из 56 стран, в том числе США, Великобритании и России. Около 700 пассажиров и членов экипажа судна заразились коронавирусом.

Теги: Япония, круизный лайнер, коронавирус, эвакуация
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