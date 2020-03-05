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В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.

«Завтра мы уже выписываем первую партию тех, кто у нас с 23 числа. У всех результаты отрицательные», — заявил представитель министерства.

Как сообщил РБК россиянин с лайнера Diamond Princess Сергей Попов, врачи обещают его выписать уже завтра, 6 марта.

Лайнер Diamond Princess стоял на карантине в порту японского города Йокогамы с начала февраля после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Судно разрешили покидать только 19 февраля, а последняя группа эвакуировалась на берег 1 марта. На борту находились около 3,7 тыс. человек из 56 стран, в том числе США, Великобритании и России. Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом.

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23 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что восемь россиян, эвакуированных с Diamond Princess, вернулись на родину. Она отметила, что у троих из них выявили заражение коронавирусом, однако заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Также еще семерых россиян с лайнера отправили на карантин во Владивостоке.

Теги: коронавирус, карантин, анализы, Приморье, новости РБК
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