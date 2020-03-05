В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

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Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.

«Завтра мы уже выписываем первую партию тех, кто у нас с 23 числа. У всех результаты отрицательные», — заявил представитель министерства.

Как сообщил РБК россиянин с лайнера Diamond Princess Сергей Попов, врачи обещают его выписать уже завтра, 6 марта.

Лайнер Diamond Princess стоял на карантине в порту японского города Йокогамы с начала февраля после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Судно разрешили покидать только 19 февраля, а последняя группа эвакуировалась на берег 1 марта. На борту находились около 3,7 тыс. человек из 56 стран, в том числе США, Великобритании и России. Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом.