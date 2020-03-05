Эрдоган объяснил проведение встречи с Путиным в Москве

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kaya / Zuma / Global Look Press)

Анкара приняла приглашение провести переговоры между президентами России и Турции в Москве, принимая во внимание работу по поправкам к Конституции в России. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент РБК.

«Мы должны были провести эту встречу в Турции, но из-за вашей работы по поправкам в Конституцию мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда», — отметил турецкий лидер.

В конце февраля Эрдоган говорил, что планирует встретиться с Путиным не позднее 5 марта в Стамбуле или Анкаре. В Кремле сначала заявляли, что Россия и Турция не прорабатывают возможность двусторонней встречи, однако позднее анонсировали визит турецкого лидера.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина началась в Москве 5 марта. Лидеры двух стран обсуждают обострившуюся ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В частности, в конце февраля Турция заявила о гибели более 30 своих военных при авиаударе со стороны сирийской правительственной армии. В ответ Анкара начала операцию «Весенний щит».