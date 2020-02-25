В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он встретится с Владимиром Путиным не позднее 5 марта.

«Сейчас речи не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате», — сказал Песков. Он добавил, что решение еще не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие на участие.

Он отметил, что речь не идет о саммите с участием России, Турции, Франции и Германии. По словам Пескова, для встречи в таком формате пока не удалось согласовать графики президентов всех четырех стран, поэтому сейчас «продолжается работа по дипломатическим каналам».

Ранее Эрдоган заявил, что договорился встретиться с Путиным «в худшем случае» 5 марта.

Материал дополняется