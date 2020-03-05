В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Главной темой переговоров двух лидеров станет ситуация в сирийской провинции Идлиб, это ранее анонсировали представители обеих стран. Ситуация в Сирии обострилась после того, как сирийская правительственная армия при поддержке российских военных начала наступление в зоне деэскалации. Турция, выступающая на стороне оппозиционных сил, направила в регион своих военных.

Для Путина и Эрдогана это третья в этом году встреча. Ранее они встречались в Стамбуле и в Берлине на конференции по Ливии.

Материал дополняется