Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали о карантине на борту

Имя россиянки, которая заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, другим туристам не сообщали, рассказали опрошенные РБК пассажиры судна. Судно стоит на карантине в порту Йокогамы с начала февраля

Фото: Du Xiaoyi / Xinhua / Global Look Press

Сергей Попов, один из российских пассажиров лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, узнал о заражении своей соотечественницы несколько часов назад. Об этом он рассказал РБК.

«Только завтра все будет известно [о мерах профилактики]», — сказал РБК Сергей Попов, отметив, что имя заразившейся ему неизвестно.

Пассажирам запретили покидать каюты в связи с распространением коронавируса и объявленным карантином, добавил РБК пассажир Ксандр Со. Он добавил, что не знаком с находящимися на корабле россиянами и ему неизвестно, кто именно болен коронавирусом.

«Мы должны оставаться в каютах. Их нельзя покидать, но можно выходить на час в определенную зону, для каждого этажа есть свое расписание. Мы должны надевать маски каждый раз, когда покидаем каюты и открываем дверь. С другими пассажирами можно разговаривать только на расстоянии двух футов (60 см. — РБК). Завтрак, обед и ужин доставляют к двери каюты», — пояснил Ксандр Со.