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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек

Число погибших от коронавируса COVID-2019 в Италии достигло 107 человек, еще 2706 человек заразились этим заболеванием. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает информационное агентство ANSA.

Таким образом число погибших от COVID-2019 за день увеличилось на 28, а заразившихся — на 443.

По словам Боррелли, число заразившихся увеличилось на 72,5%, что является самым большим показателем за последние несколько дней.

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Италия занимает первое место среди стран Европы по числу заражений коронавирусом. Случаи заражения были выявлены почти во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля.

Накануне итальянские власти допустили закрытие всех школ и университетов в стране в целях профилактики заболевания. Кроме того, итальянское правительство предоставило в открытый доступ план экстренных мер по борьбе с распространением болезни. Он также предусматривает ограничение проведения всех публичных мероприятий, посещения кино и театров. При этом мероприятия, где люди  люди собираются в одном месте с расстоянием менее метра между друг другом, названы небезопасными.

2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. 27 февраля с симптомами ОРВИ, был госпитализирован и переведен в инфекционную больницу.

По состоянию на 4 марта, число зараженных коронавирусом в Китае достигло 80 270 человек. В мире число заболевших превысило 94,1 тыс. человек. Скончались более 3,2 тыс. человек.

Теги: Италия, коронавирус, погибшие
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