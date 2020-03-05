В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек

Число погибших от коронавируса COVID-2019 в Италии достигло 107 человек, еще 2706 человек заразились этим заболеванием. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает информационное агентство ANSA.

Таким образом число погибших от COVID-2019 за день увеличилось на 28, а заразившихся — на 443.

По словам Боррелли, число заразившихся увеличилось на 72,5%, что является самым большим показателем за последние несколько дней.

Италия занимает первое место среди стран Европы по числу заражений коронавирусом. Случаи заражения были выявлены почти во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля.

Накануне итальянские власти допустили закрытие всех школ и университетов в стране в целях профилактики заболевания. Кроме того, итальянское правительство предоставило в открытый доступ план экстренных мер по борьбе с распространением болезни. Он также предусматривает ограничение проведения всех публичных мероприятий, посещения кино и театров. При этом мероприятия, где люди люди собираются в одном месте с расстоянием менее метра между друг другом, названы небезопасными.

2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. 27 февраля с симптомами ОРВИ, был госпитализирован и переведен в инфекционную больницу.

По состоянию на 4 марта, число зараженных коронавирусом в Китае достигло 80 270 человек. В мире число заболевших превысило 94,1 тыс. человек. Скончались более 3,2 тыс. человек.