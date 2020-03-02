У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

Вернувшийся из Италии россиянин оказался инфицированным новым коронавирусом, заявили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации.

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии», — говорится в сообщении штаба, которое поступило в РБК.

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