Власти Италии допустили закрытие школ из-за коронавируса

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Власти Италии обсуждают возможное закрытие всех школ и университетов страны до середины марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила министр образования Лучия Адзолина, передает итальянский телеканал Rai News.

Адзолина заверила журналистов, что окончательного решения еще не принято, оно будет вынесено в течение ближайших часов.

Ранее итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на источники сообщило, что власти договорились на утреннем заседании закрыть университеты и школы в целях профилактики заболевания.

Правительство Италии предоставило в открытый доступ план экстренных мер по борьбе с распространением болезни. В том числе он предполагает ограничить проведение всех публичных мероприятий, посещения кино и театров. Мероприятия, где люди собираются в одном месте с расстоянием менее метра между друг другом, названы небезопасными.