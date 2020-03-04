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Власти Италии допустили закрытие школ из-за коронавируса

Фото: Marco Alpozzi / Global Look Press

Власти Италии обсуждают возможное закрытие всех школ и университетов страны до середины марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила министр образования Лучия Адзолина, передает итальянский телеканал Rai News.

Адзолина заверила журналистов, что окончательного решения еще не принято, оно будет вынесено в течение ближайших часов.

Ранее итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на источники сообщило, что власти договорились на утреннем заседании закрыть университеты и школы в целях профилактики заболевания. 

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Правительство Италии предоставило в открытый доступ план экстренных мер по борьбе с распространением болезни. В том числе он предполагает ограничить проведение всех публичных мероприятий, посещения кино и театров. Мероприятия, где люди собираются в одном месте с расстоянием менее метра между друг другом, названы небезопасными. 

На 4 марта в Италии зарегистрировано более 2 тыс. заболевших, скончалось 79 человек.

Всего в мире коронавирусом, по данным на 4 марта, заражено более 92 тыс. человек, скончалось более 3 тыс. Вирус распространился на территории 72 стран за пределами Китая.

Теги: коронавирус, Италия
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