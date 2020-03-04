Что случилось за день. Главные новости РБК

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Верховная рада уволила премьер-министра

Украинский парламент голосами 353 депутатов отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Против не выступил никто из депутатов, 49 — воздержались.

В преддверии голосования перед депутатами Рады выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что у правительства есть успехи, в частности нет коррупции. «Но не красть — этого мало», — сказал он. По его словам, в работе правительства были ошибки, которые привели к падению промышленного производства и хаосу в коммунальных платежах.

Алексей Гончарук уже дважды писал заявление об отставке. Первый раз — в середине января, после скандала с аудиозаписью, на которой человек с голосом, похожим на премьер-министра, обвинял президента в «примитивном понимании» экономики. Но тогда Гончарука в отставку не отпустили. О втором заявлении стало известно в конце февраля.

Также вечером 4 марта депутаты назначили нового главу правительства. Им стал вице-премьер Денис Шмыгаль, которого поддержал 291 депутат, против проголосовали 59.

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