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Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый премьер-министр Украины; власти усиливают борьбу с коронавирусом и фейками о нем, Кремль объяснил появление в Конституции поправки о русском народе, Минфин снижает закупки валюты; главные новости — в обзоре РБК

Верховная рада уволила премьер-министра

Украинский парламент голосами 353 депутатов отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Против не выступил никто из депутатов, 49 — воздержались.

  • В преддверии голосования перед депутатами Рады выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что у правительства есть успехи, в частности нет коррупции. «Но не красть — этого мало», — сказал он. По его словам, в работе правительства были ошибки, которые привели к падению промышленного производства и хаосу в коммунальных платежах.
  • Алексей Гончарук уже дважды писал заявление об отставке. Первый раз — в середине января, после скандала с аудиозаписью, на которой человек с голосом, похожим на премьер-министра, обвинял президента в «примитивном понимании» экономики. Но тогда Гончарука в отставку не отпустили. О втором заявлении стало известно в конце февраля.
  • Также вечером 4 марта депутаты назначили нового главу правительства. Им стал вице-премьер Денис Шмыгаль, которого поддержал 291 депутат, против проголосовали 59.

Майкл Блумберг выбыл из президентской гонки в США

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг прекратил борьбу за пост президента США.

  • Он заявил, что вступил в президентскую гонку, чтобы «победить Дональда Трампа». Теперь же, по его словам, понимает, что если не откажется от борьбы, то достичь победы «будет труднее».
  • Во время голосования жителей 14 штатов за кандидатов в президенты от демократов Блумберг показал неожиданно слабый результат. По предварительным подсчетам, он смог, по данным The New York Times, получить голоса только 12 делегатов, когда лидер гонки, бывший вице-президент США Джо Байден, получил 351 голос.
  • Для выдвижения в президенты от Демократической партии кандидату нужно заручиться поддержкой как минимум 1991 делегата из 3979.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса

Россия ввела запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий. Среди них — защитные маски, бинты, одноразовые костюмы химзащиты, респираторы, бахилы, дезинфицирующие средства, хирургические халаты и перчатки.

  • Так власти надеются предотвратить искусственный дефицит этих товаров на фоне ситуации с коронавирусом.
  • Ограничение действует до 1 июня. Оно не распространяется на вывоз в целях оказания международной гуманитарной помощи другим государствам, а также на вывоз для личного пользования.
  • Кроме того, власти борются с распространителями фейков в соцсетях. Речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что власти скрывают информацию о большом количестве заболевших.
  • Президент Владимир Путин сообщил, что такие вбросы поступают из-за границы. Цель — посеять панику среди населения. Генпрокуратура уже потребовала от Роскомнадзора заблокировать фейковые сообщения в Facebook и «ВКонтакте».


Кремль ответил на критику муфтия Татарстана из-за поправки в Конституцию

После того как в Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, критике, в частности, подверглось упомянутое в них понятие «государствообразующий народ».

  • Накануне, 3 марта, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что в России помимо русских проживают и многие другие коренные народы, которые внесли вклад в развитие государства.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 4 марта, комментируя это, сказал, что понятие «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликтов и не означает ущемления чьих-то прав.
  • «Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 68, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», — пояснил он.

Минфин закупит минимум валюты за два года

В рамках бюджетного правила Минфин должен закупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов и направлять ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Эти доходы зависят от цены нефти марки Urals, которая в последнее время заметно упала.

  • Как следствие, в марте Минфин купит иностранную валюту всего лишь на 133 млрд руб. Это наименьшее значение с начала 2018 года, когда заработало действующее бюджетное правило. Для сравнения: в феврале Минфин закупил валюту на 214,2 млрд руб., а в январе — на 309,9 млрд руб.
  • В феврале на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции средняя цена Urals составила $54,2 за баррель. Это в 1,2 раза ниже, чем в феврале 2019 года ($63,85 за баррель). Цена российской нефти в конце месяца опускалась до $47.
  • В случае снижения цены ниже уровня $42,4 за баррель (так называемая цена отсечения) Минфин должен будет прекратить закупку валюты и начать операции по ее продаже в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.
Автор: Сергей Витько
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