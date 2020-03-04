Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Башар Асад (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Сирия не совершала враждебных действий против Турции, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью на канале «Россия 24».

«Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции во время войны или до войны? Его нет и не было», — сказал Асад.

По его словам, в Сирии о турках говорят как о братском народе. Асад отметил, что в его стране есть много этнических турок, а в Турции — этнических сирийцев. Также часто заключаются сирийско-турецкие браки. «Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия», — добавил он.