В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием бога

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции, которая предусматривает упоминание бога. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не потеряет статус светского государства с принятием этой поправки.

Путин внес в нижнюю палату парламента поправки к проекту об изменении Конституции 2 марта. Среди них была поправка к ст. 67 Основного закона, которая содержит слова: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, <...> признает исторически сложившееся государственное единство».

С инициативой внести в Конституцию упоминание бога выступил в начале февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика.