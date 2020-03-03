Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Внесение в Конституцию России понятия «государствообразующий народ» может привести к непоправимым последствиям, предупредил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Поправку внес президент России накануне, 2 марта

Камиль Самигуллин (Фото: dumrt.ru)

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации», — заявил он. При этом местное издание «Бизнес Online» указывает, что муфтий выступил против внесения понятия в «преамбулу Конституции».

По его словам, все мы «россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства».

Он уточнил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом. «Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — добавил муфтий.

Вместе с тем Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика. По его словам, утверждение о светскости государства не исключает религиозности его общества.