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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Внесение в Конституцию России понятия «государствообразующий народ» может привести к непоправимым последствиям, предупредил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Поправку внес президент России накануне, 2 марта
Камиль Самигуллин (Фото: dumrt.ru)

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ». Об этом он сообщил через пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «Интерфакс».

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации», — заявил он. При этом местное издание «Бизнес Online» указывает, что муфтий выступил против внесения понятия в «преамбулу Конституции».

По его словам, все мы «россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства».

Он уточнил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом. «Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — добавил муфтий.

Вместе с тем Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога, отметив, что это общемировая практика. По его словам, утверждение о светскости государства не исключает религиозности его общества.

Путин внес поправки про бога, русский народ и союз мужчины и женщины
Политика

Госдума завершила 2 марта прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В этот же день свои поправки внес президент Владимир Путин. Как рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они изложены на 24 страницах. РБК изучил содержание президентских поправок.

Положение о государствообразующем народе содержится в поправке в часть 1 статьи 68 Основного закона. В действующей редакции она звучит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Президент предложили изменить статью следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Кроме того, он предложил внести в Конституцию слова о вере в бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Всенародное голосование о внесении поправок в Конституцию запланировано на 22 апреля 2020 года. Этот день власти решили сделать выходным.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: муфтий, Татарстан, Конституция
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