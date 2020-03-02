Путин внес упоминающую Бога поправку в законопроект о Конституции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Среди поправок к проекту об изменении Конституции, внесенных президентом Владимиром Путиным в Госдуму, есть положение о Боге. Об этом говорится в тексте поправок, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Так, статью 67 Основного закона предлагается дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, [...] признает исторически сложившееся государственное единство».

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что вера в Бога и сохранение единства страны должны найти отражение в Конституции, однако принцип светского государства останется незыблемым. По его словам, статья, содержащая положения о Боге, будет закреплена в третьей главе Основного закона.

Однако по словам сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Конституции Павла Крашенинникова, упоминание о Боге в Основном законе нецелесообразно. Он отметил, что если Бог есть в душе, «то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона».

Первым с предложением вписать упоминание о Боге в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх. Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.