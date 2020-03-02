В Думу поступили поправки Путина к законопроекту об изменении Конституции

Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму ко второму чтению поправки в законопроект об изменениях в Конституцию. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, говорится на сайте Думы.

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — заявил он.

При этом Володин не раскрыл содержание поправок, однако рассказал, что часть из них озвучивалась в ходе встречи с рабочей группой. По его словам, документ направили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который будет его изучать.

Путин внес в нижнюю палату проект закона об изменении Конституции 20 января, спустя пять дней после того, как анонсировал изменения в Основном законе. Госдума, в свою очередь, одобрила законопроект в первом чтении. Срок предоставления поправок ко второму чтению должен был завершиться 6 февраля, однако его не раз продлевали. Так, он заканчивается в 18:00 2 марта.

Глава государства 26 февраля сообщил, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию получила уже около 900 предложений.

