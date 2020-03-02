Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Глава государства предложил закрепить в Основном законе положение, согласно которому индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год», следует из текста президентских поправок ко второму чтению

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Не реже одной индексации в год

Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. «В части регулярности есть недостаток: в поправке не раскрыто, какая должна быть регулярность. Раз в десять лет — это тоже регулярная индексация», — замечал источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию.

Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложить закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».