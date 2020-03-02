Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Не реже одной индексации в год
Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. «В части регулярности есть недостаток: в поправке не раскрыто, какая должна быть регулярность. Раз в десять лет — это тоже регулярная индексация», — замечал источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию.
Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложить закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».
Таким образом, президент предлагает дополнить 75 статью Конституции поправкой в следующей формулировке:
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».