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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Глава государства предложил закрепить в Основном законе положение, согласно которому индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год», следует из текста президентских поправок ко второму чтению
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Не реже одной индексации в год

Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. «В части регулярности есть недостаток: в поправке не раскрыто, какая должна быть регулярность. Раз в десять лет — это тоже регулярная индексация», — замечал источник РБК, знакомый с ходом разработки проекта президентского закона о внесении поправок в Конституцию.

Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложить закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».

Таким образом, президент предлагает дополнить 75 статью Конституции поправкой в следующей формулировке:

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Сейчас страховые пенсии неработающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 января в параметрах, закрепленных законом о пенсионной реформе. В 2020 году пенсии были увеличены на 6,6%, а в 2021 году индексация должна составить 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

После 2024 года предполагается, что страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года, а дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Закрепление в Конституции положения об индексации не реже одного раза в год не позволит властям заменить увеличение пенсий разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года. Тогда все неработающие пенсионеры вместо индексации получили разовую выплату в размере 5 тыс. руб.

C 2016 года, в соответствии с федеральным законом, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Формулировка в части индексации пенсий такова, чтобы ничего не менять в отношении работающих пенсионеров, говорил источник РБК, знакомый с ходом разработки президентских поправок в Конституцию. Порядок индексации и условия ее применения, в том числе в зависимости от работы, определяются федеральным законом, уточнял он.

Защита достоинства граждан

Владимир Путин также предложил закрепить в Конституции, что в России «создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда», а также «обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность», следует из проекта президентских поправок в Конституцию ко второму чтению.

Кроме того, глава государства предлагает закрепить в Основном законе, что в России гарантируются «обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат» в соответствии с федеральным законом, следует из обновленного текста.

Авторы: Юлия Старостина, Елизавета Антонова
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