Поправки в Конституцию , 03 мар, 14:21
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Песков заявил о сохранении Россией статуса светской страны
Дмитрий Песков
Россия сохранит статус светского государства, несмотря на инициативу внести в Конституцию упоминание о Боге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Государство никоим образом свой светский характер не теряет», — отметил он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту об изменении Конституции, среди которых есть поправка, предусматривающая упоминание Бога.
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