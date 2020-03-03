Песков заявил о сохранении Россией статуса светской страны

Дмитрий Песков (Фото: Grigoriy Sisoev / Host Photo Agency / Getty Images)

Россия сохранит статус светского государства, несмотря на инициативу внести в Конституцию упоминание о Боге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Государство никоим образом свой светский характер не теряет», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту об изменении Конституции, среди которых есть поправка, предусматривающая упоминание Бога.

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