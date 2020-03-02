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Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

Фото: Доменный цех №2 НЛМК / lipetsk.nlmk.com

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), бенефициаром которого является Владимир Лисин, произошел пожар. Возгорание тушат по повышенному номеру сложности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На территории металлургического завода горит реверсивный стан», — заявил он. Собеседник отметил, что пожару присвоили третий номер сложности. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, ранг пожара перевели с третьего на второй.

В пресс-службе МЧС по региону РБК сообщили, что в 17:40 открытое горение ликвидировали на площади 20 кв. м. В результате никто не пострадал.

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Представитель НЛМК сообщил РБК, что возгорание произошло на реверсивном стане холодной прокатки при выполнении ремонтных работ в цехе динамной стали. По его словам, пожар удалось потушить в течение получаса. «Персонал и оборудование цеха не пострадали. Инцидент не повлияет на выполнение производственной программы. Причины происшествия будут установлены по результатам расследования», — сообщил он.

В сентябре прошлого года на заводе «ВИЗ-Сталь», входящем в группу НЛМК, произошел пожар в цехе холодной прокатки. Причиной стало возгорание гидравлического масла. Все рабочие были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

Теги: НЛМК, пожар, Липецкая область, новости РБК
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