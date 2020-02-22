В Красноярске пять человек пострадали в результате пожара

В Красноярске в результате пожара в многоквартирном доме пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по адресу: ул. Глинки, 7а в 03:09 по местному времени (23:09 мск 21 февраля). Возгорание началось в единственном подъезде дома, огонь также был в квартире на первом этаже здания. Локализовать возгорание удалось в 06:14 (02:14 мск). Площадь пожара составила 300 кв. м, причина его возникновения пока не установлена.

В результате случившегося из дома эвакуировали 32 человека, включая семерых детей. За медицинской помощью обратились пять человек, погибших нет.

Ранее, 11 февраля, в Москве произошел пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной. Площадь возгорания составила 15 кв. м. В ходе тушения огня пожарным удалось спасти 11 человек, включая троих детей. Одному из спасенных потребовалась помощь медиков, никто не погиб.