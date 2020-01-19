В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой
В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20:12 по местному времени (18:12 мск). Спустя три минуты первые пожарные подразделения прибыли на место инцидента. Они зафиксировали горение кровли склада на площади 1 тыс. кв. м.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены более 80 человек и 32 единицы техники. Спасатели организовали два участка тушения пожара.