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На крупнейшем в России заводе трансформаторной стали вспыхнул пожар
По данным МЧС, на заводе «ВИЗ-Сталь», входящем в группу НЛМК, произошло возгорание гидравлического масла. Рабочих эвакуировали
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар в цехе холодной прокатки на заводе «ВИЗ-Сталь», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сейчас ликвидируется пожар на заводе «ВИЗ-Сталь». По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла», — сказали в главке. Там добавили, что рабочих эвакуировали, информация о пострадавших не поступала. «Предварительно, 3 тыс. кв. м [горит на заводе «ВИЗ-Сталь»]», — отметили в ГУ МЧС.

В главке добавили, что борьба с огнем осложняется сильным задымлением и высокой температурой.

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«Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в произошедшем. Стан находился на плановой реконструкции», — сообщил РБК представитель группы НЛМК, куда входит «ВИЗ-Сталь». Он добавил, что масло загорелось на месте проведения работ подрядной организацией.

«ВИЗ-Сталь» занимается производством трансформаторной (анизотропной) стали. На сайте предприятия указывается, что компания является крупнейшим производителем такой стали в России, на долю завода приходится 63% ее российского производства.

Авторы: Юлия Выродова, Артем Афонский, Екатерина Костина, Светлана Бурмистрова
Теги: пожар, Екатеринбург, завод
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