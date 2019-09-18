На крупнейшем в России заводе трансформаторной стали вспыхнул пожар

На крупнейшем в России заводе трансформаторной стали вспыхнул пожар

По данным МЧС, на заводе «ВИЗ-Сталь», входящем в группу НЛМК, произошло возгорание гидравлического масла. Рабочих эвакуировали

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел пожар в цехе холодной прокатки на заводе «ВИЗ-Сталь», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сейчас ликвидируется пожар на заводе «ВИЗ-Сталь». По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла», — сказали в главке. Там добавили, что рабочих эвакуировали, информация о пострадавших не поступала. «Предварительно, 3 тыс. кв. м [горит на заводе «ВИЗ-Сталь»]», — отметили в ГУ МЧС.

В главке добавили, что борьба с огнем осложняется сильным задымлением и высокой температурой.

«Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в произошедшем. Стан находился на плановой реконструкции», — сообщил РБК представитель группы НЛМК, куда входит «ВИЗ-Сталь». Он добавил, что масло загорелось на месте проведения работ подрядной организацией.