В Башкирии произошел крупный пожар на ферме

Пожар произошел в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии. Площадь возгорания достигла 1,8 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели получили информацию о пожаре в 4:56 мск. К моменту прибытия первого подразделения происходило открытое горение кровли здания коровника. Данных о погибших и пострадавших не поступало. До прибытия пожара из коровника вывели 250 голов крупного рогатого скота.

29 февраля пожар произошел на складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района Подмосковья. Площадь возгорания составила 7,2 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 80 человек и 24 единицы техники.