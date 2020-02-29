В Московской области произошел пожар на овощебазе

На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании на 49-м км Киевского шоссе поступила в оперативно-дежурную смену в 06:51 мск. Пожару присвоили ранг № 2. Для тушения огня привлекли 80 человек и 24 единицы техники.

ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону сообщает, что на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление.

Ранее феврале в подмосковном Красногорске произошел пожар на площади 4 тыс. кв. м. Огонь вспыхнул на территории двух одноэтажных складов, в которых хранились резиновые изделия.