Иранца и прилетевших из Италии россиян отправили на карантин в Петербурге

Территория клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Восемь россиян и один гражданин Ирана находятся на карантине в Боткинской больнице, сообщили РБК в субботу в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Россияне вернулись из путешествия по Италии. По словам представителя комитета, пациенты поступили в больницу в разное время с симптомами ОРВИ.

В китайском городе Ухань в декабре 2019 года возникла вспышка нового коронавируса. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, в США, Японии, Франции, Иране, Италии, России и других государствах.

Агентство Ansa пишет, что число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 1049 человек, погибших — 29 человек, и еще 50 пациентов выздоровели. Всего в мире вирусом заразились более 85 тыс. человек, из которых более 79 тыс. заболевших находятся в Китае.