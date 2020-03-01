В Чехии выявили первые три случая заражения новым коронавирусом

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В Чехии выявили первые три случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Radio Prague со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

По его словам, заболевшие недавно приехали из Италии. Сейчас они находятся в больнице Праги и медучреждении города Усти-над-Лабен. Одной из заразившихся оказалась американка 1999 года рождения, которая приехала в Прагу из Милана, где она учится.

Войтех сообщил, что пациенты находятся в хорошем состоянии. Министр заявил, что Чехия не будет предпринимать никаких карантинных мер, пока вирус не начнет распространяться по всей стране, а число заболевших не превысит десятки или сотни человек. Глава Минздрава отметил, что не стоит ездить в те регионы, где есть риск заразиться коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, а также в США, Франции, Италии, Великобритании, России, Иране, Японии и других странах. По последним данным SCMP, число заболевших превысило 88 тыс. человек, а умерших — 3 тыс.