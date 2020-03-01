Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта
Погибшие и пострадавшие
-
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 79 824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, превысило 86 тыс. человек.
-
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего заражено 85 403 человека, в том числе в материковом Китае — 79 394. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 53 странах.
- Всего умер 2981 человек.