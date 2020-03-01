Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта

В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса в стране. Умерла женщина, ей было более 50 лет. В штате Вашингтон власти ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения вируса. Также в США запретили въезд иностранцев, недавно посещавших Иран, из-за роста количества заболевших в этой стране.