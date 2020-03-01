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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 86 тыс. человек, более 2,9 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Zuma / ТАСС

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 79 824 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, превысило 86 тыс. человек.

  • По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего заражено 85 403 человека, в том числе в материковом Китае — 79 394. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 53 странах.

  • Всего умер 2981 человек.

Ситуация в России

  • Роспотребнадзор рекомендовал максимально сократить поездки за рубеж. «Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — сказала глава ведомства Анна Попова.

  • Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта. Под запрет на совершение рейсов попали все перевозчики, кроме «Аэрофлота» и Korean Air.

  • Ассоциация туроператоров предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке. Из-за запретов, которые вводят в рамках борьбы с распространением коронавируса, отрасль уже потеряла 27 млрд руб.

Ситуация в других странах

  • В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса в стране. Умерла женщина, ей было более 50 лет. В штате Вашингтон власти ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения вируса. Также в США запретили въезд иностранцев, недавно посещавших Иран, из-за роста количества заболевших в этой стране.

  • Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Монако, Великобритании, ЭквадореКатаре, Ирландии, Люксембурге и Армении.

  • В Таиланде и Австралии выявили первые смерти от коронавирусной инфекции. В Таиланде скончался мужчина, которому было 35 лет, он также болел лихорадкой денге. В Австралии умер пожилой мужчина, ранее эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess.

  • Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 может превратиться в смертельную пандемию. Он считает, что государства и бизнес должны выделить на борьбу с распространением коронавируса миллиарды долларов.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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