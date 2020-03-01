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Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана будет непростой. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщается на сайте «Вести.Ru».

«Но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал он.

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По его словам, встреча должна состояться 5 или 6 марта в Москве. Песков отметил, что стороны планируют обсудить выполнение сочинских договоренностей. В 2018 году в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум и договорились избегать масштабной военной операции в Идлибе. Соглашение предполагает создание зоны безопасности вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и оппозиции, куда вывели радикально настроенных боевиков. Москва и Анкара также договорились создать совместный патруль для контроля демилитаризованной зоны.

Вечером 27 февраля Турция сообщила, что сирийская правительственная армия нанесла авиаудар в Идлибе. В результате погибли 33 турецких военнослужащих и 32 пострадали. В ответ Анкара атаковала позиции сирийских войск. По данным Минобороны России, Сирия нанесла удар для того, чтобы предотвратить наступление поддерживаемых Турцией боевиков. В ведомстве сообщали, что турецкие войска находились в их рядах.

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НАТО и Госдепартамент США поддержали Анкару. Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что нельзя допустить того, чтобы ситуация в Идлибе стала поводом для вмешательства Вашингтона.

Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.

Теги: Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган
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