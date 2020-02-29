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Война в Сирии ,  
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Путин и Роухани обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе

Владимир Путин и Хасан Роухани (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обе стороны согласились, что необходимо полностью реализовать договоренности, достигнутые в Астанинском формате, в частности по борьбе с террористами при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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В ходе разговора Роухани отметил, что ситуация в Идлибе вызывает беспокойство, сообщается на сайте президента Ирана. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы она стала предлогом для вмешательства США и злоупотребления сирийским конфликтом. Президент добавил, что готов принять российско-турецко-иранский саммит по сирийскому урегулированию.

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Путин также выразил соболезнования Роухани в связи с погибшими из-за вспышки в Иране нового коронавируса. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Тегерану помощь в борьбе с распространением заболевания.

27 февраля Минобороны Турции сообщило, что сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по провинции Идлиб. Тогда ведомство заявляло, что в результате погибли двое турецких военнослужащих и еще двое получили ранения. Впоследствии число жертв увеличилось до 33 человек, еще 32 раненых госпитализировали.

В ответ турецкие силы нанесли удар по позициям сирийской армии в Идлибе. В Минобороны Турции заявили, что в ходе атаки были нейтрализованы 329 сирийских военных.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что сирийские правительственные войска имеют право отвечать на атаки террористов в своей стране.

Теги: Владимир Путин, Хасан Роухани, Сирия
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