Путин и Роухани обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе

Владимир Путин и Хасан Роухани (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обе стороны согласились, что необходимо полностью реализовать договоренности, достигнутые в Астанинском формате, в частности по борьбе с террористами при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В ходе разговора Роухани отметил, что ситуация в Идлибе вызывает беспокойство, сообщается на сайте президента Ирана. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы она стала предлогом для вмешательства США и злоупотребления сирийским конфликтом. Президент добавил, что готов принять российско-турецко-иранский саммит по сирийскому урегулированию.