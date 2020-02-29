Эрдоган сообщил о просьбе к Путину «уйти с пути» Турции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Depo Photos / ZUMA / Global Look Press)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с законодателями в Стамбуле, заявил, что он призвал российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию наедине с режим сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает Haberturk.

«Я сказал Путину вчера: «Что ты там (в Сирии. — РБК) делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один <...> Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», — сказал Эрдоган.

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