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Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса

Фото: Hans Blossey / imagebroker.com / Global Look Press

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо руководства компании сотрудникам. Представитель Emirates подтвердил агентству подлинность письма.

В документе указывалось, что из-за вспышки коронавируса в компании зафиксировали «ощутимое замедление» бизнеса. В связи с этим сотрудникам компании рекомендовали взять оплачиваемый отпуск. Сотрудникам, чьи обязанности не связаны с оперативной деятельностью, предложили уйти в отпуск за свой счет.

Как пишет Reuters, из-за коронавируса Emirates отменила все рейсы в материковый Китай, за исключением рейсов в Пекин, и приостановила все полеты в Иран.

Emirates — государственная дубайская международная авиакомпания. Согласно сайту компании у Emirates более 60 тыс. сотрудников и 270 самолетов.

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По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 85 тыс. человек. Большинство из них, более 79 тыс. человек, находятся в Китае, однако заболевание выявили также на территории еще 53 стран. Наибольшее количество зараженных также зафиксировали в Южной Корее, Иране и Италии.

Россия из-за коронавируса ограничила авиасообщение с Китаем и Южной Кореей и запретила въезд иностранцев из Ирана. Роспотребнадзор посоветовал россиянам максимально сократить поездки за границу.

Теги: коронавирус, авиаперелет, Emirates Airlines
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