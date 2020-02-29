Роспотребнадзор рекомендовал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам нужно максимально сократить поездки за границу в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — сказала Попова журналистам (цитата по ТАСС). По ее словам, сейчас наступило то время, когда не стоит выезжать из России.

Также Попова добавила, что для защиты от коронавируса нужно соблюдать примерно такие же правила, как при эпидемии гриппа: держать чистыми руки, ополаскивать лицо, промывать носовые ходы в течение дня. При посещении мест массового скопления людей и поездках в общественном транспорте глава Роспотребнадзора рекомендовала носить маску. «У нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», — добавила она.

Попова также отметила, что при малейшем недомогании нужно обратиться к врачу, оградить себя от общения с близкими и использовать отдельную посуду.