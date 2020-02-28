Вирус из Китая , 28 фев, 09:47
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Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи
Россия ограничивает въезд иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
Отмечается, что ограничения в отношении Исламской Республики начали действовать с полуночи 28 февраля, в отношении Южной Кореи они вступят в силу с 1 марта.
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