Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / ТАСС

Россия ограничивает въезд иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Отмечается, что ограничения в отношении Исламской Республики начали действовать с полуночи 28 февраля, в отношении Южной Кореи они вступят в силу с 1 марта.

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