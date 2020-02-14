Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем

Временный запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем официально вступил в силу. Ранее о приостановлении чартерных рейсов с 14 февраля сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.



Меру ввели для предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV.

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем регулярными рейсами «Аэрофлота», однако позднее российским авиакомпаниям разрешили до 14 февраля выполнять чартерные рейсы для возвращения пассажиров домой.

После 14 февраля авиасообщение с Китаем ограничится рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Кроме того, регулярные рейсы оставили у четырех китайских компаний. Для них в Шереметьево выделили изолированный терминал F. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что запрет вводится исключительно из «соображений сохранения здоровья».