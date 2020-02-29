В Пекине с рейса «Аэрофлота» сняли иранца с подозрением на коронавирус

Фото: Peng Ziyang / Xinhua / Global Look Press

Пассажира с подозрением на новый коронавирус выявили на борту самолета «Аэрофлота», который прилетел из Москвы в пекинский аэропорт Шоуду. Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.

«Данный пассажир является гражданином иностранного государства и следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин», — говорится в сообщении.

В дипмиссии рассказали, что пассажиров и экипаж лайнера доставили в спецучреждение для медицинской диагностики. Симптомы нового коронавируса не обнаружили ни у одного из россиян, находившихся на борту, — это 20 пассажиров и 15 членов экипажа. В посольстве заявили, что находятся в контакте с местными властями и следят за ситуацией, а также поддерживают связь с россиянами.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что обратный рейс в Москву был задержан, так как китайские власти решили провести «дополнительные мероприятия по предупреждению распространения вирусной инфекции». «В настоящее время мероприятия завершены, борт вылетел в 14:30 мск. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по не зависящим от компании причинам», — рассказал РБК представитель перевозчика.