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Вирус из Китая ,  
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В Пекине с рейса «Аэрофлота» сняли иранца с подозрением на коронавирус

Фото: Peng Ziyang / Xinhua / Global Look Press

Пассажира с подозрением на новый коронавирус выявили на борту самолета «Аэрофлота», который прилетел из Москвы в пекинский аэропорт Шоуду. Об этом сообщается на сайте посольства России в Китае.

«Данный пассажир является гражданином иностранного государства и следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин», — говорится в сообщении.

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В дипмиссии рассказали, что пассажиров и экипаж лайнера доставили в спецучреждение для медицинской диагностики. Симптомы нового коронавируса не обнаружили ни у одного из россиян, находившихся на борту, — это 20 пассажиров и 15 членов экипажа. В посольстве заявили, что находятся в контакте с местными властями и следят за ситуацией, а также поддерживают связь с россиянами.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что обратный рейс в Москву был задержан, так как китайские власти решили провести «дополнительные мероприятия по предупреждению распространения вирусной инфекции». «В настоящее время мероприятия завершены, борт вылетел в 14:30 мск. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по не зависящим от компании причинам», — рассказал РБК представитель перевозчика.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новым типом коронавируса заразились более 85 тыс. человек по всему миру, в том числе в Китае более 79 тыс. Согласно данным SCMP, от заболевания умерли 2923 человека.

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В российском штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом рассказали, что в Москве госпитализировали пять человек, которые контактировали с заболевшим гражданином Ирана. 20 февраля он летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт Шереметьево. Контактировавших с ним лиц отправили в инфекционную больницу № 1, однако еще трое человек уже покинули Россию. У госпитализированных коронавирус не обнаружили.

В связи с распространением заболевания Россия с 28 февраля ограничила въезд иностранных граждан с территории Ирана, а с 1 марта вступят в силу ограничения в отношении Южной Кореи.

Теги: Москва, Пекин, коронавирус, новости РБК, «Аэрофлот»
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