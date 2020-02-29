Роспотребнадзор проверил на коронавирус более 3 млн приехавших в Россию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Все пассажиры, прибывающие в Россию международными авиарейсами, проходят проверку на наличие симптомов коронавируса. С 31 декабря было досмотрено более 3 млн пассажиров. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По словам Поповой, проверять пассажиров с применением теплометрического контроля начали с 31 декабря 2019 года. «За этот период мы досмотрели более 3 млн пассажиров, из них не больше 15% — это граждане КНР, остальные — это граждане разных стран», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также напомнила о принятых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Она сообщила, что в терминале F аэропорта Шереметьево все подготовлено для того, чтобы снизить риски при пересечении границы прибывающими из «неблагополучных по названной инфекции стран». В этом терминале, по ее словам, были созданы специальные условия для проверки пассажиров на коронавирус и проведения обследований, а также организована выдача предупреждений о необходимости помещения под карантин. «Таким образом, терминал F сегодня становится специальными воротами страны», — добавила Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за рубеж в связи с распространением коронавируса. По ее словам, сейчас наступило то время, когда не стоит выезжать из России.