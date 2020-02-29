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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 85 тыс. человек, более 2,9 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Yara Nardi / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 79 251 подтвержденный случай заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, превысило 85 тыс. человек.

  • По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего заражено 85 174 человека (в том числе в материковом Китае — 79 389). За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 52 странах.

  • Всего умерли 2923 человека (онлайн-данные SCMP).

Ситуация в России

  • В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Их отправили в инфекционную больницу № 1.

  • Роспотребнадзор рекомендовал максимально сократить поездки за рубеж. «Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — сказала глава ведомства Анна Попова.

  • Ассоциация туроператоров предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке. Из-за запретов, которые вводят в рамках борьбы с распространением коронавируса, отрасль уже потеряла 27 млрд руб.
     

Ситуация в других странах

  • Случаи заражения коронавирусом подтверждены в половине из 47 японских префектур, общее число заразившихся составляет 942 человека, включая 705 человек с круизного лайнера Diamond Princess

  • Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее за сутки увеличилось на 594 человека. Всего в стране насчитывается 2931 случай заражения, зафиксировано 16 случаев летального исхода. Более половины новых случаев заболевания связаны с людьми из религиозной секты в городе Тэгу.

  • Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Монако. Тест на вирус оказался положительным у пациента, которого ранее доставили в больничный центр принцессы Грейс. Его изолировали, а затем перевели в отделение инфекционных болезней в больничном центре Ниццы.

  • Также первый случай заражения зафиксировали в Великобритании. Мужчина из графства Суррей стал первым пациентом, который заразился коронавирусом внутри страны. Общее число заболевших британцев, находящихся на территории Королевства, достигло 20 человек.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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