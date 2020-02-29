Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 79 251 подтвержденный случай заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, превысило 85 тыс. человек.
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По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего заражено 85 174 человека (в том числе в материковом Китае — 79 389). За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в 52 странах.
- Всего умерли 2923 человека (онлайн-данные SCMP).