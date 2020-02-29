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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Гражданин Ирана летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт Шереметьево 20 февраля. Во время пересадки между двумя рейсами он находился в терминале D. Позднее у него обнаружили коронавирус.

В штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что определили лиц, которые имели близкий контакт с зараженным. Трое из них уже покинули территорию России, а пятеро госпитализированы в инфекционную больницу № 1. По результатам анализов вирус у них не обнаружен.

«В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи
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За последнюю неделю в Иране зафиксировали резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. В связи с этим Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в эту страну, а МИД России посоветовал гражданам воздерживаться от поездок в этом направлении.

Кроме того, с 28 февраля ограничено авиасообщение с Ираном. Совершать рейсы могут только «Аэрофлот» и Mahan Air и строго только через терминал F аэропорта Шереметьево. Также правительство России установило ограничения на въезд граждан Ирана в страну. В частности, временно прекращается пропуск иранцев, въезжающих в Россию для обучения, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях. В свою очередь МВД и МИД приостанавливают оформление и выдачу виз гражданам Ирана и всем проживающим на территории этого государства.

Теги: коронавирус, госпитализация, Москва
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