В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Гражданин Ирана летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт Шереметьево 20 февраля. Во время пересадки между двумя рейсами он находился в терминале D. Позднее у него обнаружили коронавирус.

В штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что определили лиц, которые имели близкий контакт с зараженным. Трое из них уже покинули территорию России, а пятеро госпитализированы в инфекционную больницу № 1. По результатам анализов вирус у них не обнаружен.

«В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.