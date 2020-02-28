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Группа ГАЗ потребовала через суд 1,1 млрд руб. от «Мосгортранса»

Фото: АГН «Москва»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» с требованием взыскать около 1,1 млрд руб. со столичного ГУП «Мосгортранс». Данные размещены в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 27 февраля, однако к производству он пока не принят. Причины подачи иска в материалах суда не раскрываются.

Как следует из комментария представителя группы ГАЗ РБК, спор касается госконтракта. «Обращение в суд — необходимая часть общепринятой деловой практики в работе с государственными контрактами, когда решение возможных споров является только прерогативой суда», — сказал представитель компании.

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Он отметил, что в период с 2018 по 2019 год группа ГАЗ выполнила контракт на поставку 100 электробусов в полном объеме. Из-за задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы ГАЗ в санкционный список США были изменены сроки поставок некоторых автобусов из отдельных партий, в связи с чем была назначена выплата компенсации в размере почти 1 млрд руб.

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«Несоразмерный объем компенсации продиктован сложившейся трактовкой закона № 44-ФЗ, метод начисления по которому может корректироваться только в арбитражном порядке. Мы надеемся, что в судебной инстанции будет установлена справедливая методика расчета компенсации на основе условий контракта», — добавил представитель компании.

Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний в апреле 2018 года. В частности, под ограничения вместе с бизнесменом подпали связанные с ним «Базовый элемент», «Русские машины», ГК «ГАЗ», En+, а также подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Санкции предусматривали запрет гражданам США вести любой бизнес с этими компаниями, а также заморозку всех их активов на территории страны.

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В январе американский Минфин вывел из-под санкций En+, UC Rusal и «Евросибэнерго».

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен считает, что ущерб от введения санкций составил $7,5 млрд.

Теги: Олег Дерипаска, ГУП «Мосгортранс», Арбитражный суд Москвы, иск, новости РБК ..., группа ГАЗ
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