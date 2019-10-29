Группа ГАЗ будет собирать автомобили во Вьетнаме

Группа ГАЗ начнет собирать автомобили во Вьетнаме, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя российской части межправкомиссии России и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, российского вице-премьера Максима Акимова.

По словам Акимова, первые машинокомплекты для сборки уже практически доставлены во Вьетнам. Официальный представитель Акимова уточнил, что до конца года во Вьетнам планируется поставить 380 машинокомплектов. 170 микроавтобусов «Ситилайн» уже доставляются морем в настоящий момент.

Как сообщала ранее газета «Известия», группа ГАЗ намерена создать совместное предприятие с вьетнамской Thanh Dat Group для сборки автомобилей во вьетнамском городе Дананг, в промышленной зоне Льен Чьеу, которая пользуется льготным налоговым и таможенным режимом.

В октябре прошлого года сборочное предприятие группы ГАЗ открылось на Кубе. ГАЗ является лидером российского рынка коммерческих машин, на его долю в сентябре, по данным «Автостата», пришлось более 45% от общего месячного объема продаж.