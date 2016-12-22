Группа «ГАЗ» начала сборку автомобилей на Кубе

Автомобили «ГАЗ» и «Урал» начали собирать на Кубе, в понедельник, 29 октября, там открылось сборочное производство группы «ГАЗ», рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

«Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», — сказал он. Борисов также выразил надежду на то, что собранные автомобили будут продаваться не только на кубинском рынке, но и в других странах Карибского моря.

Борисов подчеркнул, что прибыль от этого вложения появится «не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия».

Группа «ГАЗ» была основана в 2005 году после реструктуризации активов ОАО «Руспромавто».