Турция усилила охрану посольства России в Анкаре

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Безопасность российских загранучреждений в Турции обеспечивает турецкий спецназ. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в стране Ирина Касимова, передает ТАСС.

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа», — сказала Касимова.

В ночь на 28 февраля стало известно, что группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после удара сирийских правительственных войск по турецким силам в Идлибе. Участники протестной акции скандировали «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивали антироссийские лозунги.

За несколько часов до этого Турция заявила, что сирийские военные нанесли авиаудар по турецким позициям в Идлибе. По последней информации, в результате нападения погибли 33 турецких военных. Анкара решила нанести ответные удары по позициям сирийских войск.