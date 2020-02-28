В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных

Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu. Информацию подтверждает телеканал CNN Turk.

Агентство опубликовало в своем аккаунте в Twitter видео с места проведения акции протеста. Участники скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.

CNN Turk отмечает, что вокруг здания генконсульства собрались отряды полицейских и спецназа.