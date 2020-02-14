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В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Охрану дипмиссии усилили после того, как посол Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес после обострения ситуации в Идлибе

Власти Турции приняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, передает «РИА Новости».

«По нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности», — сказала Касимова.

Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Политика

Она добавила, что ситуация в последнее время на самом деле обострилась. По мнению Касимовой, угрожающие послу в социальных сетях лишь выплескивают свой гнев, и какие-либо действия вряд ли последуют, однако сотрудникам дипмиссии приходится с этим считаться.

Ранее Ерхов сообщил, что ему стали поступать угрозы после обострения ситуации в сирийском Идлибе. Он пояснил, что в турецком сегменте соцсетей появляются антироссийские комментарии, подобная ситуация наблюдалась в соцсетях пять лет назад, но тогда причиной был не Идлиб, а Алеппо.

В начале февраля Турция сообщила о гибели нескольких военных и гражданских лиц в Идлибе в результате артобстрела правительственных войск Сирии. Турция пообещала ответные действия и атаковала позиции сирийских сил. В результате были нейтрализованы более 76 военных правительственных сил Сирии, атаки продолжаются до сих пор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку на турецких военных поворотным моментом для Анкары в Сирии.

Кроме того, турецкий лидер обвинил сирийского лидера Башара Асада и действующих вместе с его войсками российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Российские Минобороны и МИД опровергли эту информацию.

В 2016 году в Анкаре был застрелен российский посол Андрей Карлов. Ему выстрелил в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, после чего стал выкрикивать призывы «не забывать Алеппо».

Автор: Юлия Выродова
Теги: Турция, посольство, посол, угрозы, Анкара
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