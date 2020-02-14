В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Охрану дипмиссии усилили после того, как посол Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес после обострения ситуации в Идлибе

Власти Турции приняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, передает «РИА Новости».

«По нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности», — сказала Касимова.

Она добавила, что ситуация в последнее время на самом деле обострилась. По мнению Касимовой, угрожающие послу в социальных сетях лишь выплескивают свой гнев, и какие-либо действия вряд ли последуют, однако сотрудникам дипмиссии приходится с этим считаться.

Ранее Ерхов сообщил, что ему стали поступать угрозы после обострения ситуации в сирийском Идлибе. Он пояснил, что в турецком сегменте соцсетей появляются антироссийские комментарии, подобная ситуация наблюдалась в соцсетях пять лет назад, но тогда причиной был не Идлиб, а Алеппо.