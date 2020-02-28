Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Турция решила отреагировать на авиаудар сирийских правительственных войск в Идлибе. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, передает Anadolu.

Он сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. Такое решение было принято на совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Эрдогана.

«Мы призываем стороны Астанинского процесса выполнить обязанности, возложенные на все международное сообщество, в частности, с целью прекращения преступлений против человечности, совершенных режимом (президента Сирии Башара Асада. — РБК)», — сказал Алтун.

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