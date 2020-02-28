В Турции заявили о гибели более 20 военных из-за авиаудара в Идлибе

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 22 турецких военнослужащих. Об этом сообщил губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает агентство Anadolu.

По его словам, турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск. Он отметил, что помимо погибших военных есть раненые, некоторые из них в тяжелом состоянии. Впоследствии

Телеканал «Россия 24» сообщал, что турецкая артиллерия постоянно атакует позиции правительственных войск Сирии. По словам корреспондента канала, к нанесению ударов также периодически подключаются танки. По его данным, турецкая сторона применяет и переносные зенитно-ракетные комплексы. Журналист заявил, что сирийские войска с воздуха прикрывает авиация, в том числе самолеты ВКС России.

В российском Центре по примирению враждующих сторон рассказали, что 25 февраля турецкий ударный беспилотник нарушил границу Сирии, однако сирийские системы ПВО сбили его в районе селения Маарзаф.