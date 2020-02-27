Турция сообщила о переговорах с Россией о полетах беспилотников в Идлибе

Хулуси Акар и Валерий Герасимов (Фото: Dominique A. Pineiro / Global Look Press)

Россия и Турция ведут переговоры об открытии воздушного пространства Сирии для турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает NTV.

По словам министра, сейчас обсуждается открытие воздушного пространства в Идлибе для турецких боевых и небоевых беспилотников. «Но этот вопрос еще не решен», — добавил Акар.

Акар также отметил, что Анкара надеется на результативность продолжающихся второй день переговоров между российской и турецкой сторонами. Он отметил, что Турция и Россия делают все, чтобы ситуация в Сирии стабилизировалась.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «самая большая проблема» сейчас заключается в том, что Турция не может свободно использовать воздушное пространство над Идлибом.

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