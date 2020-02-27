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Война в Сирии ,  
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«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»

По данным телеканала, удары боевиков оппозиции поддерживают турецкие танки, артиллерия и «специалисты» с ПЗРК
Российские самолеты ВКС вылетают с ​авиабазы Хмеймим (Фото: Вадим Гришанкин / Минобороны РФ / ТАСС)

Турецкие военные активно поддерживают наступление боевиков сирийской оппозиции в провинции Идлиб, сообщил корреспондент телеканала «Россия 24» в специальном репортаже из Сирии. По словам журналиста, турецкая артиллерия постоянно наносит удары по позициям сирийских правительственных войск, а время от времени к нанесению ударов подключаются и турецкие танки.

В репортаже отметили, что турецкие военные используют высокоточные боеприпасы и наносят сирийским войскам большие потери и последних «спасает» прикрывающая их с воздуха авиация, в том числе самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС).

«Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы», — заявил журналист телеканала «Россия 24», комментируя кадры с самолетами, отстреливающими тепловые ловушки.

20 февраля стало известно, что бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удар по протурецким боевикам, прорвавшим оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — сообщал тогда российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 5 марта в Стамбуле пройдет саммит, посвященный урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. В переговорах, как ожидается, примут участие российский лидер Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Днем ранее турецкий президент во время телефонного разговора с российским коллегой заявил о необходимости соблюдать сочинские договоренности и сдерживать войска Асада. Последнее соглашение между странами, заключенное в октябре, предполагало прекращение военной операции Турции на севере Сирии, а также создание зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сирия, ПЗРК
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