«Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами»

По данным телеканала, удары боевиков оппозиции поддерживают турецкие танки, артиллерия и «специалисты» с ПЗРК

Российские самолеты ВКС вылетают с ​авиабазы Хмеймим (Фото: Вадим Гришанкин / Минобороны РФ / ТАСС)

Турецкие военные активно поддерживают наступление боевиков сирийской оппозиции в провинции Идлиб, сообщил корреспондент телеканала «Россия 24» в специальном репортаже из Сирии. По словам журналиста, турецкая артиллерия постоянно наносит удары по позициям сирийских правительственных войск, а время от времени к нанесению ударов подключаются и турецкие танки.

В репортаже отметили, что турецкие военные используют высокоточные боеприпасы и наносят сирийским войскам большие потери и последних «спасает» прикрывающая их с воздуха авиация, в том числе самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС).

«Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы», — заявил журналист телеканала «Россия 24», комментируя кадры с самолетами, отстреливающими тепловые ловушки.

20 февраля стало известно, что бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удар по протурецким боевикам, прорвавшим оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Кминас и Найраб.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — сообщал тогда российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.