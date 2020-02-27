Турция заявила о необходимости режима прекращения огня в Идлибе

Огонь на линии фронта возле города Саракиб в провинции Идлиб (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Турецкая сторона на переговорах с российской делегацией заявила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает издание Hürriyet со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

«В ходе переговоров между делегациями были рассмотрены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона заявила, что режим прекращения огня необходимо установить как можно скорее», — отмечается в коммюнике турецкого МИД.

Также в заявлении говорится о необходимости «полностью придерживаться реализации Сочинского меморандума». Анкара также заявила о необходимости не допустить массовой миграции из региона.

В зоне деэскалации в Идлибе режим прекращения огня был введен 9 января. При этом Россия неоднократно заявляла о нарушениях перемирия. Так, в конце января в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что за 20 дней с момента прекращения огня в зоне деэскалации погибли 211 сирийских военнослужащих, а свыше 300 получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и столкновений с боевиками.