В Кремле сообщили о встрече Путина с главами думских фракций в марте

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций для обсуждения поправок в Конституцию запланирована на 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

С предложением о встрече выступал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, и Путин согласился. Президент отмечал, что не стоит откладывать обсуждение «в долгий ящик».

13 февраля Путин встречался с рабочей группой, занимающейся поправками в Основной закон. Глава государства сообщал, что им поступило более 500 предложений. По словам президента, их все не удастся включить в Конституцию, однако они не должны «уйти куда-то там под сукно».

Рабочая группа предложила Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля. Сопредседатель группы Андрей Клишас отметил, что этот день должны сделать выходным. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил дату проведения голосования.