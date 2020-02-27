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Поправки в Конституцию ,  
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В Кремле сообщили о встрече Путина с главами думских фракций в марте

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций для обсуждения поправок в Конституцию запланирована на 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

С предложением о встрече выступал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, и Путин согласился. Президент отмечал, что не стоит откладывать обсуждение «в долгий ящик».

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13 февраля Путин встречался с рабочей группой, занимающейся поправками в Основной закон. Глава государства сообщал, что им поступило более 500 предложений. По словам президента, их все не удастся включить в Конституцию, однако они не должны «уйти куда-то там под сукно».

Рабочая группа предложила Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля. Сопредседатель группы Андрей Клишас отметил, что этот день должны сделать выходным. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил дату проведения голосования.

Теги: Владимир Путин, Госдума
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